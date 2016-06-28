محافظ سوهاج يكلف رئيس الوحدة المحلية بأخميم برفع الاشغالات

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم منطقة مسجد على ابن أبى طالب بطريق أخميم سوهاج، وعلى الفور، كلف كلا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس حى شرق برفع الاشغالات الموجودة بجانب المسجد بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة بالمنطقة.

كما تم إنشاء ممر لذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى دهان البلدورات والأعمدة وتركيب كشافات جديدة بأعمدة الإنارة بشوارع المنطقة، كما تم وضع العلامات المرورية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتم تركيب عدد من المقاعد لخدمة المواطنين .

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