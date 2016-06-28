أخبار عاجلة

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية -
تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يكلف رئيس الوحدة المحلية بأخميم برفع الاشغالات

Google+ Print
محافظ سوهاج يكلف رئيس الوحدة المحلية بأخميم برفع الاشغالات محافظ سوهاج يكلف رئيس الوحدة المحلية بأخميم برفع الاشغالات
تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اليوم منطقة مسجد على ابن أبى طالب بطريق أخميم سوهاج، وعلى الفور، كلف كلا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس حى شرق برفع الاشغالات الموجودة بجانب المسجد بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة بالمنطقة.

كما تم إنشاء ممر لذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى دهان البلدورات والأعمدة وتركيب كشافات جديدة بأعمدة الإنارة بشوارع المنطقة، كما تم وضع العلامات المرورية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتم تركيب عدد من المقاعد لخدمة المواطنين .


>محافظ سوهاج: توقيع بروتوكول تعاون بين المستشفيات لإنشاء مركز الرمد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365