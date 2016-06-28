وصفة طبيعية مدهشة للتخلص من دهون البطن قبل المصيف

مع إقتراب العيد، فإن معظم النساء تركز فى الحصول على الجسم المثالى الجاهز لإرتداء المايوه على الشاطئ، ونحن نعلم جميعاً أن أصعب جزء من الدهون يمكن التخلص منه هو البطن.

ولكن، كشف الموقع الطبى الأمريكى “healthyfoodteam” عن وصفة مدهشة تمكنك حفظ الوقت والمال والطاقة للحصول على بطن مشدودة فى أقل من أسبوعين.

• ما تحتاج إليه:

• طريقة التحضير:

• كيفية استخدامه:

>- ملعقة صغيرة من الشاى الأخضر>- 3 أوراق لورا>- فرع من القرفة>- 800 مل من المياه>جميع المكونات السابقة هى مفيدة للغاية لتعزيز التمثيل الغذائى وتنشيط عملية حرق الدهون فى الجسم.>يوضع الماء حتى يغلي، ثم يرفع عن النار وتضاف إليه القرفة وأوراق اللورا والشاى الأخضر، ثم يتم تغطيته لمدة 15 دقيقة.>يتم شرب هذا المزيج على معدة فارغة فى الصباح، حيث أن التمثيل الغذائى يلعب الدور الأهم فى حرق الدهون الزائدة، والوقت المثالى لتعزيزه هو عند الاستيقاظ من النوم مباشرة.

ويتم شرب كأس آخر مباشرة بعد وجبة الإفطار، والثالث قبل الذهاب إلى السرير، حيث ان ثلاثة أكواب من هذا المزيج يحرق الدهون وهو كل ما تحتاجه للحصول على بطن مسطح فى بضعة أسابيع.

وأضاف الخبراء أنه يجب اتباع نظام غذائى متوازن وممارسة النشاط البدنى المعتدل.

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