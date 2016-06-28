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السفير الروسى بليبيا: حفتر فى موسكو لمناقشة إمداد ليبيا بالأسلحة

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السفير الروسى بليبيا: حفتر فى موسكو لمناقشة إمداد ليبيا بالأسلحة السفير الروسى بليبيا: حفتر فى موسكو لمناقشة إمداد ليبيا بالأسلحة
أعلن السفير الروسى فى ليبيا إيفان مولوتكوف أن القائد العام للجيش الليبى الفريق ركن خليفة حفتر التقى فى موسكو بوزير الدفاع الروسى سيرجى شويغو وأمين مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف.

وأوضح "مولوتكوف" أن المجتمعين ناقشوا مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، قائلا إن حفتر التقى فى موسكو الاثنين بشويغو وباتروشيف، "وسيكون هناك اليوم لقاء فى وزارة الخارجية الروسية".

وأضاف السفير الروسى لوكالة "نوفوستي" أن لقاء الأمس بحث "السبل التى يمكن لروسيا من خلالها الإسهام بتعزيز الوحدة والتضامن فى ليبيا"، مجيبا بالإيجاب عن سؤال حول ما إذا كان المجتمعون بحثوا خلال الاجتماع موضوع توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا.

وكشف "مولوتكوف" أن نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، سيصل موسكو في وقت لاحق الثلاثاء، ومن المنتظر أن يلتقي مسؤولين روس.

وقال السفير: "ننتظر اليوم وصول نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، والذى ستكون لديه لقاءات في وزارة الخارجية"، ويمكن أن تكون هناك لقاءات أخرى.

وقبل الوصول إلى موسكو زار الفريق حفتر برفقة الوفد المرافق له، الذى ضم 9 من كبار العسكريين الليبيين، القاهرة بهدف الحصول على المزيد من الدعم فى مواجهة التنظيمات المتشددة.

أخبار ليبيا..القائد العام للجيش الليبى يصل موسكو
>http://www.youm7.com/story/2016/6/27/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/2778069
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