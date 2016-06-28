ضبط عصابة النصب على المواطنين بتغير العملة بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين فى تغير العملات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائى فرع السادات بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة السادات أكدتها التحريات السرية تفيد قيام كل من "ع. ا. ع. ا. م" 25 عاما عاطل، و"ق. إ. ق. س" 41 عاما عاطل(مطلوب ضبطهما فى 3 قضايا نصب ). و"أ. م. م" 27 عاما عاطل، و"م. ع. م. ع. خ" 30 عاما عاطل المطلوب فى قضيتى نصب، و" ع. ع. أ. س" 45 عاما صاحب مزرعة " مطلوب فى قضيتى نصب" والجميع مقيمين قرية الأخماس دائرة المركز بتكوين تشكيلاً عصابياً بزعامة الأول تخصص فى النصب على المواطنين وتغيير العملة الأجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية من ضحاياها ويقوم الأخير بالتستر عليهم وإيوائهم داخل مزرعته الكائنة بمدق اليافطة دائرة المركز .

وقامت مأمورية برئاسة العميد ياسر زهنى مدير المباحث الجنائية وضمت ضباط فرع البحث الجنائى بالسادات ووحدة مباحث المركز برئاسة الرائد مصطفى عامر رئيس مباحث مركز السادات وتمكنت من ضبط الأخير وبحوزته قطعة بنية يشتبه أن تكون حشيش، وقرصى ترامادول وسلاح أبيض ومبلغ مالى قدرة 4590 جنيهاً، وفر الباقون.

كما تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 وطلقتين من ذات العيار" كانت بحوزة الأول ومبالغ مالية أجنبية " دولارات عبارة عن 2358 دولارا فئات مختلفة 1،5،20،50،100 دولار، وسلاح أبيض، خمس هواتف محمولة، وسيارة نقل، ودراجتين ناريتين بدون لوحات".

تم التحفظ على المضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط باقى المتهمين، وتم تحرير محضر عن الواقعة رقم 9620 جنح مركز السادات لسنة 2016 م وجارى العرض على النيابة.

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