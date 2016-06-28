9 فوائد صحية للزعتر تجبر ست البيت على إضافته لكل أكلة

تعد التوابل والبهارات والأعشاب من أهم الإضافات التى لا تستغنى عنها ربة المنزل كى تعد طعاما صحيا ولذيذا، يساهم فى تعزيز صحة أفراد أسرتها وتشجعهم على تناوله، ومن أبرز هذه الأعشاب :الزعتر، وهو يتمتع بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية رائعة .

وكشف تقرير نشر مؤخرا بموقع "رعاية" الأمريكى أن الزعتر له العديد من الفوائد، تشمل:

>1.يتمتع بخواص رائعة مضادة للبكتيريا ويساهم فى مكافحة العدوى الميكروبية.

2.الزعتر له خواص مضادة للالتهابات، ويساهم زيت الزعتر فى علاج ألم العضلات والصداع والتهابات الجلد.

3.يساهم فى تعزيز صحة المخ نظرا لتمتعه بخواص رائعة مضادة للأكسدة تعزز وظائف الإدراك التى تشمل:تحسين الذاكرة والتركيز ومهارات التفكير.

4.مكافحة حب الشباب:كشفت دراسة طبية أشرف عليها باحثون من جامعة ليدز أن الزعتر يتمتع بفاعلية فى القضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب.

5.يتمتع الزعتر بخواص رائعة مضادة لسرطان القولون والثدى.

6.يحد الزعتر بشكل ملحوظ من الكحة والالتهاب الرئوى الحاد شريطة استخدامه مع ورق اللبلاب، وتناوله فى صورة شاى.

7.يساهم مستخلص الزعتر فى خفض ضغط الدم المرتفع حسبما تؤكد الأبحاث الطبية الحديثة.

8.أثبت دراسة طبية نشرت فى عام 2007 أن زيت الزعتر يتمتع بخواص رائعة فى مكافحة العدوى الفطرية ، خاصة التى تصيب الفم والقناة التناسلية الأنثوية.

9.الزعتر يحتوى مادة الثيمول Thymol، وهى يمكن أن يستخدم كطارد للناموس، ولتحضير هذا المحلول ينصح بإضافة 4 قطرات من زيت الزعتر إلى ملعقتين (حجم صغير) من زيت الزيتون، ثم دهانها على الجلد أو الملابس، كما يمكن إضافة 5 قطرات من زيت الزعتر إلى 60 مل من المياه، ورشها على الجسم باستخدام البخاخة.

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