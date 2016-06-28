«النواب»يوافق على مشروع قانون ربط الموازنة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2016-2017، وتأشيراتها العامة الملحقة بمشروع القانون.
ووافق المجلس كذلك على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي للسنة المالية 2016-2017 والتأشيرات الملحقة بها.
كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بتقديرات أبواب موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعلى تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة التفصيلية لمجلس النواب 2016-2017 وتأشيراتها.
ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 134 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون للسنة المالية 2016-2017.
وقرر عبد العال إحالة جميع هذه المشاريع إلى مجلس الدولة عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.
أ ش أ