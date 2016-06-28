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«النواب»يوافق على مشروع قانون ربط الموازنة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

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«النواب»يوافق على مشروع قانون ربط الموازنة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية «النواب»يوافق على مشروع قانون ربط الموازنة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

 

مجلس النواب – أرشيفية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2016-2017، وتأشيراتها العامة الملحقة بمشروع القانون.

ووافق المجلس كذلك على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي للسنة المالية 2016-2017 والتأشيرات الملحقة بها.

كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بتقديرات أبواب موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعلى تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة التفصيلية لمجلس النواب 2016-2017 وتأشيراتها.

ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس جمهورية العربية رقم 134 لسنة 2016 بربط موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون للسنة المالية 2016-2017.

وقرر عبد العال إحالة جميع هذه المشاريع إلى مجلس الدولة عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

أ ش أ

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