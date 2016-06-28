5 مشاكل يحلها عصير الليمون يومياً.. أبرزها علاج حب الشباب

عصير الليمون غنى بالمواد المضادة للأكسدة، والكربوهيدرات، والبوتاسيوم وفيتامينات B وC، التى تساعد على التخلص من الوزن الزائد عن طريق إعطائك الشعور بالشبع، ويساعد على الهضم وتعزيز الجهاز المناعى.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، عن 5 مشاكل يمكن حلها بواسطة تناول عصير الليمون، وتشمل:

1. محاربة نزلات البرد والانفلونزا

2. علاج لحب الشباب

3. يحمى من تكون حصى الكلى

4. يساعد على فقدان الوزن

5. يعزز الجهاز المناعى

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>فيتامين C فى الليمون هو مضاد للجراثيم قوى وطبيعى وأيضاً مضاد للأكسدة والذى يجعله يكافح البرد والأنفلونزا.>تناول عصير الليمون يساعد على وقف ظهور حب الشباب، ويمكنك وضعه مباشرة على الوجه للتخلص من البثور.>البوتاسيوم الموجود فى الليمون يساعد على عدم تكوين الأكسالات التى تسبب حصوات الكلى.>الليمون يحتوى على ألياف البكتين التى تعطى الشعور بالشبع وبالتالى تساعد على فقدان الوزن، كما أنه يحتوى على الفيتامينات التى تساعد على تنظيم مستوى السكر فى الجسم التى تشجع على إنتاج حمض المعدة وهو أمر ضرورى لهضم الطعام.>الليمون يحتوى على مضادات الأكسدة التى تساعد على التخلص من مسببات الأمراض وبالتالى يعزز الجهاز المناعى.