وزير: رئيس وزراء لبنان يخشى حدوث موجة إرهاب جديدة

أعرب رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام اليوم الثلاثاء عن خشيته من أن تكون سلسلة الهجمات الانتحارية فى بلدة القاع المسيحية بداية موجة جديدة من الهجمات الإرهابية فى البلاد.

واستهدفت ثمانية هجمات انتحارية على دفعتين قرية القاع المسيحية على الحدود مع سوريا يوم الاثنين قتل خلالها خمسة أشخاص وجرح العشرات.

وقال وزير الإعلام رمزى جريج فى تصريحات تلفزيونية بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن سلام "أعرب عن خشيته من أن يكون ما حصل فى القاع بداية لموجة من العمليات الإرهابية فى مناطق لبنانية مختلفة داعيا إلى مواجهة هذا الواقع بموقف وطنى موحد وكامل.

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