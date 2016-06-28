أخبار عاجلة

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية -
تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير: رئيس وزراء لبنان يخشى حدوث موجة إرهاب جديدة

Google+ Print
وزير: رئيس وزراء لبنان يخشى حدوث موجة إرهاب جديدة وزير: رئيس وزراء لبنان يخشى حدوث موجة إرهاب جديدة
أعرب رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام اليوم الثلاثاء عن خشيته من أن تكون سلسلة الهجمات الانتحارية فى بلدة القاع المسيحية بداية موجة جديدة من الهجمات الإرهابية فى البلاد.

واستهدفت ثمانية هجمات انتحارية على دفعتين قرية القاع المسيحية على الحدود مع سوريا يوم الاثنين قتل خلالها خمسة أشخاص وجرح العشرات.

وقال وزير الإعلام رمزى جريج فى تصريحات تلفزيونية بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن سلام "أعرب عن خشيته من أن يكون ما حصل فى القاع بداية لموجة من العمليات الإرهابية فى مناطق لبنانية مختلفة داعيا إلى مواجهة هذا الواقع بموقف وطنى موحد وكامل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365