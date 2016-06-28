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19 قتيلا على الأقل فى صفوف "داعش" جراء قصف تركى وغارات للتحالف الدولى

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19 قتيلا على الأقل فى صفوف "داعش" جراء قصف تركى وغارات للتحالف الدولى 19 قتيلا على الأقل فى صفوف "داعش" جراء قصف تركى وغارات للتحالف الدولى
قتل 19 على الأقل من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا جراء قصف للجيش التركى وعمليات جوية نفذتها قوات التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن.

وحسب ما جاء فى صحيفة "حريات" التركية، الثلاثاء، فإن قوات المدفعية التركية أطلقت الاثنين عدة صواريخ لقصف 35 هدفا لداعش، تضمنت مواقع أسلحة وصواريخ كاتيوشا، فى شمال سوريا، بعد تقارير أفادت بأن التنظيم يستعد لمهاجمة تركيا.

وأضافت الصحيفة أن طائرات التحالف الدولى نفذت 9 غارات جوية فى المنطقة، حيث أشارت التحليلات الأولية إلى مقتل 19 على الأقل من عناصر التنظيم الإرهابي، كما تم تدمير موقعين دفاعيين لهم ومركبة مسلحة.
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