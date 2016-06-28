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عدّة MY SUPER TIPS من "جيرلان" GUERLAIN

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الثلاثاء 28-06-2016 15:44

عدّة MY SUPER TIPS
لا نريد أن تقوم بشرتنا بفضح سهراتنا المتأخرة، أو أعصابنا التالفة، أو إفراطنا الحديث من تناول الشوكولا، أو حالة التعب الدائمة لدينا من السفر... مع أخذ كلّ ذلك بعين الاعتبار، قامت دار "جيرلان" Guerlain بابتكار عدّة الجمال "ماي سوبر تيبس" My Super Tips لمنح حلول سريعة وفعالة من أجل حلّ مشاكلنا اليوميّة.

خمس مستحضرات خارقة
إنّها مستحضرات أساسيّة ومرافقة لحياتنا المزدحمة. يسهل جمع هذه المستحضرات الخمسة الخارقة، وهي ملوّنة وفائقة العمليّة وذات حجم صغير.

قومي بتجربتها – سوف تُعجبكِ

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سيدتي