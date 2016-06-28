7 تقنيات طبيعية لبشرة مفعمة بالحيوية في رمضان

يتزامن شهر الصوم هذا العام مع الأيام شديدة الحرارة والجفاف كالعام الماضي، لذلك عليك البدء بوضع بعض الخطط المحكمة لتجنب مظهر البشرة الشاحبة مع طول وقت الصيام والقيام.

كما أنك قد تعانين من بثور عديدة نتيجة الإكثار من الحلويات والمقالي التي يتميز بها هذا الشهر الكريم، فما هو الحل للحفاظ على نضارة البشرة وإشراقتها طوال الشهر دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية؟

كل ما عليك فعله هو اتباع إحدى الوصفات الطبيعية التالية:



1.الشاي الأخضر: عندما تتناولين كوباً من الشاي الأخضر بعد الإفطار، احتفظي بكيس الشاي، وضعيه في الصباح على وجهك مع التركيز على مناطق البثور للتخلص منها تدريجياً.

2.الثوم: يعرف الثوم بفوائده الكبيرة للبشرة والجسم بأكمله، فهو غني بخصائصه المضادة للجراثيم التي تساعد في علاج البثور بسرعة. قومي بتقسيم فص الثوم إلى نصفين، وافركي به وجهك بحركات دائرية، واتركيه لخمس دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

3.الخيار: بصرف النظر عن أنه غني بالفيتامينات (A) و(C) و(E) المساعدة على تبريد البشرة وترطيبها، يعمل الخيار كذلك على تنقية البشرة من كافة الشوائب والبثور. ضعي الخيار في وعاء من الماء، واتركيه لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة، ثم افصلي الخيار عن الماء، واغسلي بشرتك بهذا الماء مع التركيز على منطقة البثور.

4.زيت الزيتون: يحتوي على خصائص مهدئة رائعة للبشرة، وكل ما عليك فعله هو غسل وتنظيف بشرتك جيداً، ثم وضع زيت الزيتون، وتركه لمدة خمس دقائق، ثم قومي بغسل بشرتك بالماء الدافئ.

5.البخار: قومي بتعريض بشرتك للبخار مرة أسبوعياً لمساعدة البشرة على فتح المسام وتنظيفها بعمق عند تقشيرها.

6.زيت شجرة الشاي: يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، والتي تساعد في تنقية البشرة من البثور. فكل ما عليك فعله هو غمس قطنة نظيفة في زيت شجرة الشاي، ووضعها على مكان البثور لمدة ربع ساعة، ثم غسل بشرتك بالماء الفاتر.

7.الثلج: إذا شعرت بذبول في بشرتك بسبب الصوم والإرهاق، قومي بتمرير قطعة من الثلج على وجهك لمدة دقيقتين، وستجدين اختلافاً كبيراً في نضارة بشرتك.