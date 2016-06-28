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صبغات الشعر الأشقر لعام 2016 على طريقة النجمات

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الثلاثاء 28-06-2016 19:11

يعتبر الشعر الأشقر من الصبغات الأكثر شعبية، ولكن ظلال الأشقر لعام 2016 هي أكثر جرأة من الأنماط السابقة. من البلاتين إلى الخصلات بلون الكراميل، إليك صوراً لبعض النجمات بالشعر الأشقر، ولكن بظلال مختلفة.


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البلاتين
الأشقر البلاتيني كان ولا يزال حتى الوقت الحالي اللون الأكثر شعبية. من تايلور سويفت Taylor Swift إلى جاستين، نلاحظ أن الأشقر البلاتين يناسب جميع ألوان وأنواع البشرة.
البلاتين الأبيض
إذا كنت تبحثين عن البلاتين الجريء، جربي اللون الذي اعتمدته في الآونة الأخيرة كل من جنيفر لورانس Jennifer Lawrence وريتا أورا Rita Ora.
الأشقر بلون الزبدة
هذا الظل يناسب جميع ألوان البشرة وهو الأفضل لفصل الصيف. حتى كيت هدسون Kate Hudson بدت مشرقة في هذا اللون.
الأشقر الذهبي
هناك خيط رفيع يفصل بين الأشقر النحاسي والأشقر المائل إلى الأصفر. لتحقيق هذه الإطلالة المشرقة، ألقي نظرة على كل من إيل فانينغ Elle Fanning ، بيونسي Beyonce ، وغوينيث بالثرو Gwyneth Palthrow .
الكراميل العسلي
إذا كنت تعتقدين أن البشرة الزيتونية لا يناسبها الشعر الأشقر، ننصحك بتجربة لون الكراميل الدافئ على غرار شاي ميتشل Shay Mitchell ، سيارا Ciara ، وجنيفر لوبيز Jennifer Lopez. .

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سيدتي