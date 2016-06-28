محافظ الدقهلية: لا أعرف العفو عن الفاسدين والمتقاعسين

شهد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام حفل تكريم حفظة القرآن الكريم والذى أقامته مؤسسة وجه مصر فى قرية طناح مركز المنصورة بحضور حسن عبد السلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ومحمد كشك نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة ولفيف من قيادات مؤسستى الأوقاف والأزهر وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة وأعداد من المواطنين الذين احتشدوا للترحيب.

وبعد أن استمع المحافظ لمطالب الحضور ألقى كلمة رحب فيها بالحضور ووجه الشكر لمؤسسة وجه مصر ورئيس مجلس إدارتها والقائمين عليها على جهودهم المستمرة فى أعمال الخير كما وجه الشكر للجهاز التنفيذى بالمحافظة على ما يقومون به جهد متواصل لتلبية مطالب المواطنين.

ووجه المحافظ على الفور للعمل على تحقيق كافة المطالب المعروضة ،و تم تكليف وكيل التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية وسكرتير مساعد المنطقة المركزية بعرض مذكرة بامكانية زيادة عدد فصول مدرسة الحسينى محمد الحسينى الصناعية بطناح، وتكليف سكرتير عام ووكيل وزارة الصحة لعرض مذكرة بامكانية تحويل مركز طب الأسىرة بطناح إلى مستشفى مركزى ب، وتكليف وكيل الصحة وسكرتير مساعد لدراسة انشاء مركز غسيل كلوى بقرية النسيمية، وتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية لدراسة تخويل مدرسة النسيمية الابتدائية إلى تجريبية لخدمة المنطقة، وتكليف رئيس مركز المنصورة والسكرتير المساعد وهيئة الطرق بترميم الطريق العام لطناح لحين انتهاء ازدواجه

وألقى الشيخ السيد سراج رئيس المنطقة المركزية للأزهر كلمة رحب فيها بالمحافظ موضحا فضل حفظ القرآن، ثم ألقى السيد حسن رئيس مجلس ادارة مؤسسة وجه مصر وجه فيها الشكر للمحافظ قائلا مجيئكم تشريف لنا رغم مسئولياتكم ومستعدون للتعاون دائما فى حب مصر وشعبها.

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