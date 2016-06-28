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بالصور.. "30 يونيو بيت الإنجازات والتحديات" ندوة بمركز إعلام طنطا

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بالصور.. "30 يونيو بيت الإنجازات والتحديات" ندوة بمركز إعلام طنطا بالصور.. "30 يونيو بيت الإنجازات والتحديات" ندوة بمركز إعلام طنطا
نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة كبرى، اليوم الثلاثاء، بمديرية الزراعة بقاعة الإرشاد تحت عنوان "ثورة 30 يونيو بين الإنجازات والتحديات"، حاضر فيها الإعلامى عماد غنيم والدكتور رمضان معن أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة.

حضر الندوة وأشرف عليها فاطمة الدمرداش وكيل وزارة الإعلام لشرق ووسط الدلتا وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا والأستاذ، وضاحى هجرس مدير المركز الإعلامى وأدار اللقاء شيماء مزروع، وشيماء عبد الرحمن، بحضور المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

دارت الندوة حول عدة نقاط أهمها تواجه تحديات كبيرة داخل مصر وخارجها، وأن الثورة بدأت بمطالبة الشعب للجيش أن يتدخل، وأن مصر حمت بلاد عربية من الانهيار.

كما ركزت الندوة على أن مصر تصدت لحروب الإرهاب فى سيناء والجماعات التكفيرية وكذلك حرب شبكات التواصل الاجتماعى، وأشارت إلى أن مصر تواجه مشاكل على الرغم من إسقاطها للمخطط لأن المخططين لم ييأسوا وكان المخطط يستهدف تقسيم الدولة إلى ثلاث بلاد منطقة النوبة ومنطقة المسيحية ومنطقة إسلامية.

وتحدث الدكتور رمضان معن عن إنجازات ثورة 30 يونيو من ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، وكذلك النظرة الدولية للاقتصاد المصرى تغيرت وخفض نوعى لعجز الموازنة تنفيذ المشاريع القومية العملاقة الكبرى مثل مشروع قناة السويس الجديدة وما يتبعها من مشاريع كبيرة مثل الصوامع والمركز اللوجستى العالمى لتخزين الحبوب وتداولها بدمياط والطرق والمشروع القومى للمدن الأكثر احتياجا، وكذلك منظومة الدعم وأوصى بتفعيل الرقابة على الأسعار.

وكيل وزارة الزراعة يتوسط منصة الندوة (1)
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جانب من الاجتماع

وكيل وزارة الزراعة يتوسط منصة الندوة (2)
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وكيل وزارة الزراعة يتوسط منصة الندوة

وكيل وزارة الزراعة يتوسط منصة الندوة (3)
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جانب من حضور الندوة

وكيل وزارة الزراعة يتوسط منصة الندوة (4)
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مناقشات عن ثورة 30 يونيو

وكيل وزارة الزراعة يتوسط منصة الندوة (5)
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منصة الندوة


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مصر 365

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