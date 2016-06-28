عمومية «بلتون» توافق على زيادة رأس المال إلى 1.338 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة غيرالعادية لشركة بلتون المالية القابضة، اليوم الثلاثاء، على زيادة رأس المال المصدر من 338 مليون جنيه، إلى 1.338 مليار جنيه، للمساهمين القدامى بزيادة مليار جنيه نقدًا بالقيمة الأسمية، عبر أصدار 500 مليون سهم بمصاريف أصدار قرش واحد للسهم.

وأضافت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم، أنه سيتم إعمال تداول حق الاكتتاب، منفصلًا عن السهم الأصلي في الزيادة، على أن تتم إجراءات توجية الدعوة للمساهمين للإكتتاب في الزيادة فور إصدار، وتحويل جزء من أسهم بلتون إلى شهادات إيداع دولية.

وأقرت العمومية غير العادية، زيادة رأس المال المرخص به، من مليار جنية إلي 3 مليارات جنية، وفقًاً للبيان، ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 338 مليون جنية، موزعاً على 169 مليون سهم، بقيمة أسمية مقدرة بجنهين للسهم الواحد.

> وأضافت الشركة، أن الجمعية غير العادية، وافقت على إصدار وتحويل جزء من أسهم رأس المال، إلي شهادات إيداع دولية بحد أقصى 33%، من إجمالي أسهم رأس مال بلتون.

وقالت الشركة الجمعية العمومية العادية، اعتمدت تقرير مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وصدقت على تقرير مراقب الحسابات.

> وأقرت العمومية، منح 1000 دولار، بدل انتقال لكل عضو مجلس إدارة، عن كل جلسة للمجلس، ورخصت للمجلس التبرع في حدود 400 ألف جنية، خلال العام المالي 2016، بحسب البيان.

ووافقت الجمعية العمومية، على إبرام عقد تعويضي مع شركة أوراسكوم تليكوم فاينشرزالمملوكة، بنسبة 99.9% لشركة أوراسكوم للأتصالات بشأن الأستحواذ، على 100% من أسهم رأس مال شركة أراب فاينانس للسمسرة بقيمة 23 مليون جنية.

وعقدت الجمعية العمومية، معاوضة مع شركة جيمناي للتكنولوجي إيجيبت، والخاص بالأستحواذ على 70% من أسهم شركة خدمات المشاريع، متناهية الصغر – ريفي، بقيمة 105 ملايين جنية.

وحققت الشركة صافي الربح بلغ 5.4 مليون جنية خلال 2015، مقابل 15.3 مليون جنية في 2014، بتراجع 65%.