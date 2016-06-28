حبس جزار 4 أيام لبيعه لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

مراسل«ONA»:

> أمرت نيابة قسم أول سوهاج، الثلاثاء، بحبس المتهم “أحمد.س.ص”، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه ببيع لحوم داخل محل الجزارة الخاص به غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول عن قيام المتهم ببيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتمت مداهمة محل المتهم والقبض عليه.

تم ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.