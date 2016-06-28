مجلس جامعة دمياط يوافق على منح 5 درجات دكتوراه و20 درجة ماجستير

وافق مجلس جامعة دمياط برئاسة الدكتور رمضان طنطاوى رئيس الجامعة على الدكتور خالد حسان مصطفى الخولى بوظيفة أستاذ، بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة، عن طريق الإعلان، والدكتور أشرف محمد محمد شرف بوظيفة أستاذ، بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة، عن طريق الإعلان، وسامى محمد عبد الحميد دراز بوظيفة أستاذ مساعد، بقسم الإرشاد الزراعى بكلية الزراعة، عن طريق الإعلان، والدكتور حسين على فتح الله بوظيفة أستاذ، بقسم الإرشاد الزراعى بكلية الزراعة، عن طريق الإعلان.

والدكتور بسيونى عبد الرازق فرج بوظيفة أستاذ، بقسم المحاصيل بكلية الزراعة، عن طريق الإعلان، والدكتور لبيب صبحى ميخائيل بوظيفة أستاذ مساعد، بقسم المحاصيل بكلية الزراعة، عن طريق الإعلان، والدكتور ماهر مصطفى محمد أستاذ مساعد، بقسم الخضر والزينة بكلية الزراعة، عن طريق الإعلان، والدكتور على سامى على إبراهيم عبد العال بوظيفة مدرس بقسم الوراثة بكلية الزراعة، عن طريق الإعلان.

والدكتور هندى عبد الله هندى أحمد بوظيفة مدرس تخصص "مكتبات" بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب عن طريق الإعلان، والدكتور صالح سليمان عطية عبد الله بوظيفة مدرس تخصص "آثار مصرية قديمة" بقسم الآثار المصرية بكلية الآداب، عن طريق الإعلان والدكتور محمد جمال راشد جنيدى - بوظيفة مدرس تخصص "لغة مصرية قديمة" بقسم الآثار المصرية بكلية الآداب، عن طريق الإعلان، والدكتور عماد رزق توفيق عبد الرسول عطية– المدرس المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بوظيفة مدرس، تخصص (رياضة بحتة) بذات القسم والكلية.

وتعيين الدكتور نسرين محمود عبد الحميد زيدان دراز– المدرس المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم بوظيفة مدرس، تخصص (فيزياء نظرية) بذات القسم والكلية.

وتعيين الدكتورة مى محمد محمود أحمد الشبعان– المدرس المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم بوظيفة مدرس، تخصص (فيزياء /فيزياء تجريبية) بذات القسم والكلية، والدكتور ة رضا مسعد أحمد الشافعي– المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بوظيفة مدرس كيمياء لاعضوية، تخصص (كيمياء تحليلية) بذات القسم والكلية، والدكتورة حنان حسن على أبو جاد الله – المدرس المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة، بوظيفة مدرس تخصص "المحاسبة" بذات القسم والكلية، الدكتور السيد خليل رزق محمد– المدرس المساعد بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بوظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

كما وافق المجلس على منح الدكتور محمد حسن أحمد جمعة– المدرس بقسم أصول التربية بكلية التربية اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

وكذلك الموافقة على منح درجة دكتوراه الفلسفة 5 بكليات الجامعة على النحو التالى:

كلية الفنون التطبيقية: درجة دكتوراه- كلية التربية النوعية: 3 درجات دكتوراه- كلية الآداب درجة دكتوراه.

والموافقة على منح درجة الماجستير 20 بكليات الجامعة على النحو التالى:- كلية الفنون التطبيقية: 6 درجات ماجستير- كلية العلوم: 4 درجات ماجستير وكلية التربية النوعية: درجة ماجستير- كلية الآداب: 3درجة ماجستير- كلية التجارة 3 درجات ماجستير- كلية التربية: 3 درجات ماجستير.

- رئيس جامعة دمياط يلتقى اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية