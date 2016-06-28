مدينة سفاجا تستضيف بطولة العالم للألواح الشراعية بمشاركة 9 دول 30 يونيو

أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، عن استضافة منتجعات سوما باى بمدينة سفاجا لبطولة العالم للألواح الشراعية فى الفترة من 30 يونيو الجارى، حتى 7 من يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يشارك فى البطولة دول ألمانيا، النرويج، أسبانيا، النمسا، سلوفاكيا، صربيا، الدنمارك، إيطاليا، فرنسا وعدد من الرياضيين المصريين، حيث تهدف هذه البطولة إلى تسليط الضوء على هذه المنطقة الساحرة والمناسبة لهذه الرياضات البحرية وما تتمتع به من مناظر خلابة وطبيعة ساحرة، كما تهدف البطولة إلى جذب العديد من رواد هذه الرياضة إلى البحر الأحمر والاستمتاع بممارستها فى هذه المنطقة.