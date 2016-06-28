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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المجزر الآلى بسخا ويحيل 5 موظفين للتحقيق

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المجزر الآلى بسخا ويحيل 5 موظفين للتحقيق بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المجزر الآلى بسخا ويحيل 5 موظفين للتحقيق
تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المجزر الآلى بحى سخا بمدينة كفر الشيخ، واطمأن المحافظ على مراحل فحص الماشية بيطريا وصحيا قبل الذبح من خلال البحث الظاهرى وبعد الذبح والكشف على اللحوم، والتأكد من خلوها من الأمراض كافة، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأحال محافظ كفر الشيخ 5 من العاملين بالمجزر الآلى إلى التحقيق بديوان عام المحافظة، لتغيبهم عن العمل، وطالب محافظ كفر الشيخ بتحسين مستوى النظافة داخل المجزر، وحذر من ذبح إناث الماشية أقل من 250 كجم للجاموس و300 كجم للأبقار، مع تكثف الرقابة على محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الذبح خارج المجازر لما لها من أضرار بالغة على الصحة العامة.

وكلف المحافظ بمتابعة محلات الجزارة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية المناسبة لحفظ اللحوم والطرق السليمة، لعرضها ولضمان سلامتها ووصولها للمستهلك بأفضل الحالات مع المراقبة والمتابعة لجميع الظروف المرتبطة بذلك لتظل سليمة وبدون تغير الخواص الطبيعية وتطبيق القانون ضد أى مخالفة .

جاء ذلك بحضور المحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور نشأت عبد البارى مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ يتفقد مجزر كفر الشيخ (1)
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محافظ كفر الشيخ يتفقد مجزر كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد مجزر كفر الشيخ (2)
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محافظ كفر الشيخ يحيل 5 من الموظفين بمجزر كفر الشيخ للتحقيق

محافظ كفر الشيخ يتفقد مجزر كفر الشيخ (3)
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محافظ كفر الشيخ يشدد على نظافة المجزر

محافظ كفر الشيخ يتفقد مجزر كفر الشيخ (4)
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محافظ كفر الشيخ مستاء من مستوى نظافة المجزر

محافظ كفر الشيخ يتفقد مجزر كفر الشيخ (5)
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محافظ كفر الشيخ يشير إلى أرضية المجزر ويشدد على النظافة


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