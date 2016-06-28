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أهالى السويس يتهمون عامل نظافة باغتصاب كلب فى بورتوفيق

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أهالى السويس يتهمون عامل نظافة باغتصاب كلب فى بورتوفيق أهالى السويس يتهمون عامل نظافة باغتصاب كلب فى بورتوفيق
أمسك عدد من الأهالى بمدينة بورتوفيق بمحافظة السويس بعامل نظافة فى وضع مخل مع أحد الكلاب، وقاموا بتسليمه لمركز الشرطة.

اتهم سكان مدينة بورتوفيق عامل نظافة باغتصاب أحد الكلاب الضالة بالقرب من المنطقة السكنية التى تقع بها استراحة محافظ السويس.

وقام الأهالى بتسليم المتهم للشرطة وقاموا بنشر صور له، أكدوا أنها صور لعامل النظافة خلال قيامة باغتصاب الكلب.

وقالت "أم عبد الرحمن" اكتشفت الكارثة عقب صلاة الفجر عندما فتحت شرفة منزلى شاهدت وضعا مريبا فى الشارع بين عامل النظافة وكلب.

وأكدت السيدة أنها عقب رؤيتها للواقعة قامت بالنزول للشارع وتصوير ما يحدث، وواجهة عامل النظافة المسن بما فعله لكنه حاول الإنكار، فقمنا بإبلاغ الشرطة.

من جانب آخر قال مصدر أمنى إنه لم يحرر محضر بقسم شرطة السويس التى تتبع له مدينة بورتوفيق.

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