تقرير في الجول – تعرف على ساديو ماني صفقة ليفربول الجديدة

أعلن ليفربول صفقة التعاقد مع الجناح السنغالي ساديو ماني قادما من ساوثامبتون في صفقة قدرت بـ34 مليون جنيه إسترليني، فهل يقدم مستوى مثل الذي قدمه لساوثامبتون مع حمر ميرسيسايد؟

صاحب الـ24 عاما جذب الأنظار كلها إليه منذ وصوله الموسم قبل الماضي إلى الدوري الإنجليزي إلى القديسين قادما من ريد بول سالزبروج النمساوي بـ12مليون جنيه إسترليني فقط.

الجناح الأيسر المميز لم ينتظر كثيرا للإنفجار في أنجلترا فأصبح حديث الجميع موسمه الأول الذي شهد تسجيله 10 أهداف في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه.

ذاك الموسم شهد تحطيم ماني لرقم قياسي مسجل منذ 1994 بأسم روبي فاولر وذلك بتسجيله أسرع "هاتريك" في تاريخ الدوري الإنجليزي تلك الثلاثية التي سجلها في مرمى أستون فيلا في دقيقتين و56 ثانية.

الموسم الماضي بدأ جيدا لماني ولكن مستواه هبط مع إنتصافه مع خلافات بدأت في الظهور بسبب إشاعات رحيله وتأخره عن إحدى الإجتماعات الفنية مما أغضب المدير الفني رونالد كومان.

ذلك لم يمنع ماني من أن يكون هداف الـ"ساينتس" الأول الموسم الماضي وأفضل صانع ألعاب لهم.

ماني شارك الموسم الماضي في 43 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 9 أخرين لزملائه.

الجناح الأيسر يستطيع أيضا اللعب على الجبهة اليمنى أو في مركز المهاجم الثاني بجانب قدرته في اللعب في مركز رأس الحربة مما يعطي حرية للمدرب في الإستفادة من قدراته.

تشكيلة ليفربول انضم إليها جناح سريع وقوي بجانب قدراته التهديفية المميزة والتي افقدتها أجنحة ليفربول في المواسم الأخيرة.