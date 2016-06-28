صراع الصفقات - تقرير: هالك يرحل إلى الصين

اقترب هالك لاعب زينيت سان بيترسبرج من الرحيل إلى نادي شانجهاي إيست آسيا خلال سوق الانتقالات الصيفية، حسب تقرير صحفية فرنسي.

وحسب ما ورد بصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن هالك يستعد للرحيل عن زينيت سان بيترسبرج خلال سوق الانتقالات الصيفية متجها إلى نادي شانجهاي بمبلغ 55 مليون يورو.

ويستعد المهاجم البرازيلي للخضوع للكشف الطبي مع النادي الصيني يوم الأربعاء تمهيدا لانتقاله رسميا، وستقاضى هالك في الموسم مبلغ 20 مليون يورو.

وكان هالك قد انتقل إلى زينيت سان بيترسبرج في 2012 بمبلغ 40 مليون يورو، وخلال مواسمه الأربعة مع الفريق الروسي بلقب الدوري وكأس روسيا وكأس السوبر الروسي.

وشارك هالك في الموسم المنصرم مع زينيت في 39 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 23 هدفا، وصنع 25 أخرين.