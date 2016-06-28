تقرير - مونتيلا مدربا لميلان

قالت تقرير صحفي "إيطالي" إن فينشينزو مونتيلا سيتولى مهمة تدريب ميلان خلال الساعات القادمة، بينما يتولى ماركو جيامباولو مهمة تدريب سامبدوريا خلفا له.

وحسب ما ورد بصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن المدرب صاحب الـ42 عاما يستعد لتولي مهمة قيادة ميلان خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولم يعرف بعد الدور الذي سيلعبه كريستيان بروكي مع ميلان خلال الفترة المقبلة، وأشار التقرير إلى أنه طلب من إدارة ميلان أن ينهي تعاقده ليتمكن من قيادة بريشيا.

وكان ميلان يرغب في تعيين مونتيلا مدربا له منذ عام 2015 لكنه عين سينسا ميهايلوفيتش بدلا منه، ثم أقال الأخير ليعين بروكي حتى نهاية الموسم.

ودرب مونتيلا عدة أندية من بينها فيورنتينا الذي قاده لنهائي كأس إيطاليا موسم 2013-2014 ولكنه خسر اللقب أمام نابولي.