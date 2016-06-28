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برنامج علاجي لرمضان صبحي قبل المشاركة في مران الأهلي

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برنامج علاجي لرمضان صبحي قبل المشاركة في مران الأهلي برنامج علاجي لرمضان صبحي قبل المشاركة في مران الأهلي

أعلن النادي الأهلي أن لاعب الفريق رمضان صبحي سيؤدي برنامجا علاجيا لمدة يومين قبل العودة لمران الفريق الجماعي.

وكان رمضان قد أصيب على مستوى عضلة السمانة والعضلة الخلفية، ليتأكد غيابه عن مواجهة أسيك ميموزا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفي الإطار نفسه، يعود الأهلي للتدريبات غدا الأربعاء استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم 3 يوليو المقبل في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري.

ويحصل الفريق على راحة الخميس بعد مواجهة أسيك اليوم الثلاثاء.

وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز بالفوز على الإسماعيلي 2-1 في الجولة الـ32 من بطولة الدوري وتعادل المصري مع الزمالك 2-2.

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