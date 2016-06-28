كريم نيدفيد لـ في الجول: لا أخشى المنافسة في الأهلي

"لا أخشى المنافسة في الأهلي، أعلم أنها ستكون صعبة ولكني سوف أبذل قصارى جهدي"، هكذا بدأ كريم وليد "نيدفيد" لاعب الأهلي المعار لوادي دجلة هذا الموسم حديثه عن قرار مارتن يول المدير الفني للأهلي بعودته في الموسم المقبل.

وكان يول قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عن عودة نيدفيد للأهلي في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال نيدفيد لـFilGoal.com: "سوف أعود للأهلي في الموسم المقبل، لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي بعد".

وأضاف "لكن في الشهر الماضي أخبر عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة وكيل أعمالي بأني سأعود للأهلي في نهاية الموسم".

وأوضح "لا أخشى المنافسة في الأهلي، أعلم بكل تأكيد أنها لن تكون سهلة في ظل المستوى العالي للاعبي الأهلي".

ولكنه استدرك "سأبذل قصارى جهدي والمنافسة ستكون في الملعب".

وأكمل "أعرف أني سأحصل على الفرصة بمجهودي في التدريبات. سأسعى بكل الطرق لإثبات نفسي وأن أقدم أوراق اعتمادي".

وشدد "أرى أن الفرصة متاحة للجميع وتأتي بالجد وبالتعب".

وعن تلقيه لعروض أخرى قال "دجلة طلبوا ضمي بشكل نهائي أو تمديد الإعارة، بجانب أندية بتروجيت وسموحة ومصر للمقاصة، لكني أبلغتهم إن تلك الأمور تناقش مع الأهلي فقط".

وصنع نيدفيد هدفا وسجل أخر في 19 ظهور بقميص دجلة هذا الموسم.