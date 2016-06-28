صراع الصفقات - تقرير: نيمار يرفض باريس سان جيرمان وقد يجدد لبرشلونة

قال تقرير صحفي إسباني إن نيمار دا سيلفا نجم برشلونة قد رفض عرضا من باريس سان جيرمان ومن المتوقع أن يجدد عقده لبرشلونة.

وحسب ما ورد بصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن نيمار قد يربط مستقبله ببرشلونة بعد أن رفض الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت نيمار بالرحيل عن برشلونة في الأشهر القليلة الماضية، مع وجود اهتمام من أندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد بضمه.

ومن المتوقع أن يجدد نيمار تعاقده مع برشلونة خلال الأسبوع الجاري، إذ أنه يشعر بالسعادة مع فريقه ويرغب في البقاء ببرشلونة الذي يستعد لربط اللاعب به حتى عام 2022.

ورفض والد اللاعب الذي يعمل كوكيله أيضا عرضا كبيرا جدا من باريس سان جيرمان وقال إن ابنه ليس لديه نية للرحيل عن البلوجرانا.

وكان باريس سان جيرمان يأمل في أن يدفع الشرط الجزائي في عقد نيمار والمقدر بـ190 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في العالم.

وشارك نيمار خلال الموسم المنصرم مع برشلونة في 49 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 31 هدفا كما صنع 27 آخرين.