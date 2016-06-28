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القليل منها مضر..باحثون: تناول كأس خمر يوميا يعرضك لسرطان الثدى والقولون

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القليل منها مضر..باحثون: تناول كأس خمر يوميا يعرضك لسرطان الثدى والقولون القليل منها مضر..باحثون: تناول كأس خمر يوميا يعرضك لسرطان الثدى والقولون
من المعروف أن الإفراط فى تناول الخمور له أضرار صحية خطيرة، ويرفع فرص الأورام وأمراض القلب وقرح المعدة، ولكن الاختلاف حول أضرار تناول كميات صغيرة من المشروبات الكحولية.

وفى هذا السياق كشفت مؤخرا دراسة طبية دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أوتاجو النيوزيلندية أن تناول كميات صغيرة من الخمور له أضرار صحية خطيرة.

وأشارت الدراسة التى نشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن تناول أقل من مشروبين كحوليين يوميا يرفع فرص الإصابة بسرطان الثدى وسرطان القولون، وبالأخص الصور القاتلة للمرضين وهو ما يعد أمرا خطيرا للغاية، كما أكد الباحثون أن الخمور ترفع أيضا خطر الإصابة بسرطان الفم والمرىء والبلعوم والحنجرة.

وكشفت النتائج أيضا أن الخمور كانت سببا فى وفاة 236 شخصا بالسرطان فى نيوزيلندا، وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تقييم العشرات من الدراسات الدولية التى أجريت على مدار العقود الماضية، وأوصى الباحثون بضرورة الابتعاد عن تناول الخمور والمشروبات الكحولية للحد من معدلات الإصابة بالسرطان على مستوى العالم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Drug and Alcohol Review" خلال شهر يونيو الجارى.


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