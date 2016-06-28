جزار يقتل آخر داخل سلخانة بالغربية بسبب الخلاف على أولوية الذبح

شهدت سلخانة السنطة بمحافظة الغربية نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين جزار وزميله فى نهار رمضان بسبب الخلاف على أولوية ذبح المواشى داخل السلخانة وأسفرت عن وفاة أحدهما وإصابة الثانى بجروح متفرقة، تم نقل المتهم تحت حراسة مشددة لمستشفى طنطا الجامعى لتلقى العلاج والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة بنشوب مشاجرة داخل سلخانة السنطة.

وانتقل العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة والرائد محمود غرابة رئيس مباحث مركز السنطة، وتبين نشوب مشاجرة بين "ر.س" 39 سنة جزار، "عبد العزيز.ع.ف" وشهرته "شيشة" بسبب الخلاف على الذبح داخل السلخانة وتطورت المشاجرة لاستخدام الأسلحة البيضاء وسدد المتهم الأول للثانى طعنات أدت لوفاته، بينما أصيب المتهم بجروح متفرقة، وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعى تحت الحراسة لتلقى العلاج، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوى العام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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