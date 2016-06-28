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اتهام عم بشار الأسد في باريس باختلاس أموال عامة

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اتهام عم بشار الأسد في باريس باختلاس أموال عامة اتهام عم بشار الأسد في باريس باختلاس أموال عامة

وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الاسد المقيم في فرنسا بأنه حقق ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة.

وذكرت مصادر متطابقة أن مذكرة توقيف صدرت بحق رفعت الأسد (78 عاما) النائب السابق للرئيس الراحل حافظ الأسد الذي استبعد عن السلطة في ثمانينيات القرن الماضي.

كان رفعت الأسد قد اتهم في 9 يونيو الجاري باختلاس أموال عامة وغسيل أموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنة، وتقول منظمة “شيربا” غير الحكومية التي رفعت الدعوى ضد الأسد لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة، أن رفعت الأسد حقق ثروته من الفساد واختلاس الأموال في سوريا.

يشار إلى أن منظمة “شيربا” المتخصصة في الدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية كانت قد تقدمت بشكوى في 2013 و 2014 بحق رفعت الأسد واتهمته بحيازة ممتلكات بصورة غير قانونية.

وتقدر الثروة العقارية لرفعت الأسد وأسرته بفرنسا بنحو 90 مليون يورو امتلكها عبر شركات مسجلة في لوكسمبورج، بحسب وسائل الإعلام الفرنسية.

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