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بوتين: عملياتنا العسكرية في سوريا أكدت صواب نهج تحديث جيشنا

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بوتين: عملياتنا العسكرية في سوريا أكدت صواب نهج تحديث جيشنا بوتين: عملياتنا العسكرية في سوريا أكدت صواب نهج تحديث جيشنا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن عملية القوات الجوية الروسية في سوريا أكدت صواب نهج روسيا في تحديث جيشها.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله في حفل أقيم على شرف خريجي الكليات الحربية اليوم /الثلاثاء/ “نهجنا الاستراتيجي الرامي إلى تحديث وتطوير القوات المسلحة لا يزال ثابتا”، مضيفا أن موسكو ستواصل عملها على تطوير هيكلية الجيش والأسطول، ورفع نظام القيادة العسكرية وتنسيق الوحدات، بما في ذلك التعاون مع الحلفاء، إلى مستوى جديد.

وتابع بوتين بالقول إن القوات المسلحة المعاصرة والمزودة بأسلحة حديثة هي عامل قوي ضد كل محاولات الاستفزاز والضغط على روسيا، مؤكدا أن تعزيز القوات المسلحة يعتبر أبرز المهام الوطنية الرئيسة التي تنفذها .

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