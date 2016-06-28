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وزير الري: الدولة تسعى جاهدة لاستكمال الخطة القومية لتعمير سيناء

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وزير الري: الدولة تسعى جاهدة لاستكمال الخطة القومية لتعمير سيناء وزير الري: الدولة تسعى جاهدة لاستكمال الخطة القومية لتعمير سيناء

محمد عبد العاطي – وزير الري

أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أن الدولة تسعى جاهدة لاستكمال الخطة القومية لتعمير سيناء والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بها خلال الوقت الراهن من أجل خلق مجتمع تنموي حقيقي في تلك البقعة الغالية من أرض .

وقال عبد العاطي، في تصريح صادر عنه اليوم الثلاثاء خلال زيارته لقرية الأمل بالقنطرة شرق، إن تعمير سيناء يكون بالأفعال لا بالأقوال وإن الفترة المقبلة سوف تشهد تنمية حقيقية فى أرض سيناء من أجل خلق مجتمع عمراني متكامل نستطيع من خلاله خلق بيئة حقيقية للتنمية والاستثمار والانطلاق الحقيقى نحو التنمية المنشودة.

وقام وزير الموارد المائية والري يرافقه محافظ الاسماعيلية اللواء ياسين طاهر بجولة فى مشروع قرية الأمل الجديدة بالقنطرة شرق لتفقد ومتابعة ما تم تنفيذه فى القرية وما تم إنشاؤه من شبكات الري وتفقد أحواض التخزين الخاصة بمياه الرى للزمام الزراعي للقرية .

بدوره، قال محافظ الإسماعيلية إن قرية الأمل تشمل 250 قطعة أرض بمساحة إجمالية قدرها 3500 فدان موزعة بواقع خمس أفدنة لكل منتفع بالمشروع وبواقع 217 قطعة للخريجين و20 قطعة لصغار المزارعين و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة ومنزل ريفى من إجمالى 530 منزل تم بناؤها وتزويدها بكافة المرافق والخدمات الأساسية بالإضافة إلى نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجارى ووحدة صحية.

وأضاف المحافظ أن قرية الأمل شرق قناة السويس هى أحد المشروعات القومية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاستصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان وتسليمها للشباب .

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