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بالصور.. مهندسو مياه الشرب يتفقدون أعمال إنشاء محطة عرب جهينة الجديدة

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تفقد فريق من المهندسين بمحطة مياه الشرب بشبين القناطر، اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات الجارية بمحطة مياه عرب جهينة لخدمة قرى المدينة.

وقال المهندس عادل عبد العظيم رئيس فرع مياه شبين القناطر، إن الزيارة تأتى فى إطار تعليمات وتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بضرورة متابعة أعمال المرحله الثانية لمحطة مياه عرب جهينة، وجميع أعمال الجهاز التى يقوم بتنفيذها فى فرع شبين القناطر.

وأشار عبدالعظيم إلى أن الوفد تكون من كل من المهندسة إلهام الدبيس مساعد مدير الفرع والمهندس حسنى أمين محرم مدير مرفق المياه، لمتابعة الأعمال وإبداء الملاحظات الفنية، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من الأعمال الجارى تنفيذها للمرحلة الثانية سيتم الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر المقبل.

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أعمال إنشاء محطة المياه الجديدة

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المهندسون أثناء تفقد الإنشآت


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