رئيس حى وسط بالإسكندرية: انتهاء مرحلتين من أعمال إضاءة مشروع غيط العنب

أكد على مرسى رئيس حى وسط، بمحافظة الإسكندرية، على أن العمل يسير على قدم وساق لإنهاء أعمال الإضاءة بمشروع غيط العنب الحضارى، حيث تم تركيب المرحلة الأولى من كشافات الإضاءة الليد بعدد 22 كشافا وزرع 10 أعمدة، كما تم الانتهاء أمس من المرحلة الثانية وتركيب 13 كشافا بعد أن تم زرع 13 عامود والعمل مستمر من قبل قطاع الإضاءة تحت إشراف القوات المسلحة .

يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي نصف مليار جنيه، تم توفيرها بالكامل من تبرعات رجال أعمال الإسكندرية الشرفاء، ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع سكنى حضارى لأهالى منطقة غيط العنب على قطعة أرض مساحتها حوالى ثلاثة عشر فدانا تبرعت بها المحافظة، ويتكون المشروع من مجمع سكني عبارة عن 17 عمارة سكنية بإجمالى 1632 وحدة بقوة استيعابية 8160 فردا.



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أعمال الإضاءة بمشروع غيط العنب الحضارى



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الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من الإضاءة



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جار استكمال أعمال الإضاءة

محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع التطوير الحضارى بغيط العنب

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