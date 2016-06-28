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رئيس الوزراء مهنئا «السيسي» بذكرى 30 يونيو: نعاهدك على إنجاز المشروعات العملاقة

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رئيس الوزراء مهنئا «السيسي» بذكرى 30 يونيو: نعاهدك على إنجاز المشروعات العملاقة رئيس الوزراء مهنئا «السيسي» بذكرى 30 يونيو: نعاهدك على إنجاز المشروعات العملاقة

وشريف اسماعيل

 بعث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو المجيدة، وكان نصها كالتالى:

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهوريـــــــة

بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو المجيدة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

إن هذه الثورة، تعد من أعظم الثورات فى العصر الحديث حين خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى الأصيل فى أسلوب حضارى شهد له العالم أجمع من أجل تغيير الوضع المأساوى الذى شهدته البلاد واستعادة الدور الوطنى لمؤسسات الدولة وترسيخ هيبتها كى تقوم بدورها فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نعاهدكم عهد الأوفياء على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء لإنجاز المشروعات العملاقة التى تشهدها مصرنا الغالية فى كافة المجالات، داعين المولى عزوجل أن يحفظكم ويرعاكم قائداً لسفينة الوطن ورائداً لمسيرته نحو آفاق جديدة كى تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع .

أ ش أ

 

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