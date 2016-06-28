رسميًا .. تسليم ستاد بورسعيد للنادي المصري

المراسل: جمال نوفل

> شهد النادي المصري، اليوم الثلاثاء، تسليم ستاد بورسعيد الرياضي الي النادي المصري بصفة رسمية، وهو ما يعد احد المطالب والأمنيات التي نادي بها عشاق النادي المصري بعودة هذا الكيان الكبير الي أحضان النادي المصري.

حضر إجراءات التسليم السكرتير العام للمحافظة المهندس كامل ابو زهرة وسمير حلبية رئيس النادي واعضاء مجلس ادارة النادي والدكتور علي ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث قامت اللجنة المشكلة من الشئون القانونية بالمحافظة والتفتيش والمتابعة والاملاك بانهاء إجراءات التسليم بصور رسمية، والتي تمت في اجواء يسودها الفرحة من كافة المتواجدين بالمكان .

وأكد المهندس كامل أبو زهرة سكرتير عام المحافظة، أن النادي المصري يمثل الكثير لأهالي المحافظة الباسلة، وأن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لن يتواني عن دعم النادي المصري ماديا ومعنويا فالنادي المصري يمثل رمز وقيمة كبيرة لاهالي المحافظة وان الحالة المزاجية للمواطن البورسعيدي تتعلق بنتائج الفريق والذي نجح خلال الموسم الحالي في ادخال البهجة والسرور الي عشاق كرة القدم بفضل مجس الادارة المحترم والجهاز الفني المخلص واللاعبين المجتهدين.

وقدم “كامل” التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة استلام النادي المصري، رسميًا ستاد بورسعيد، كونه مطلب جماهيري تحقق في عهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

وأعرب سمير حلبية رئيس النادي المصري، عن شكره وتقديره الي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، علي الدعم المتواصل الذي يقدمه للنادي سواء مايا او معنويا وهو الذي ساهم في ظهور النادي المصري بهذا المستوي المشرف هذا العام، موكدًا أن الطفرة الإنشائية التي بدأت في النادي المصري، تعود الي الجهود الصادقة لمحافظ بورسعيد، في تخصيص عدد من الاماكن لانشاء النادي الاجتماعي وملاعب، مشيرًا الي أنه يقدم التهنئة لاهالي المحافظة بانتقال ستاد بورسعيد الي النادي المصري وهو الحلم الذي ظل يراود عشاق ومحبي النادي المصري .

وأوضح رئيس النادي، بأنه وعد الجماهير بمزيد من الاستقرار وعمل كيان كبير للنادي يليق بذلك الرمز الكبير الذي تم انشائة عام 1920، وكذلك تقدم النادي ووضعه في مصاف الأندية وإستغلال الاستقرار الذي يعيشه النادي منذ فترة في تحقيق كل هذه الاهداف .