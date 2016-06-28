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وزير الرى: الدولة تعمل على إحياء مسار النيل القديم بسيناء

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وزير الرى: الدولة تعمل على إحياء مسار النيل القديم بسيناء وزير الرى: الدولة تعمل على إحياء مسار النيل القديم بسيناء
قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، إن مشروعات الرى القائمة فى سيناء التى تعتمد على مياه النيل تعمل على إحياء المسار القديم لنهر النيل الذى كان يصل للعريش.

وتابع وزير الرى خلال كلمة له فى ختام زيارته لزمام ترعة السلام بشمال سيناء: نحن بهذه المشروعات نعيد النيل لمساره بحزمة مشروعات تقوم بها الدولة لتنمية سيناء، مؤكدا أن الزراعة ستكون قائمة على الرى الحديث لتوفير كل قطرة ماء، نافيا استعمال نظام الرى القديم فى الزراعة.

وقدم اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء الشكر لوزير الرى على زيارته، وقال إنها ضمن سلسلة جولات للوزير بشمال سيناء لمتابعة المشروع القومى المهم بسيناء وهو ترعة السلام.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن الزيارة تضمنت تفقد وافتتح مشروعات شبكات الرى بمأخذين14، ومصدر المياه من ترعة الشبخ جابر لزراعة 5200 فدان ، ومأخذ 5 لزراعة 2900 فدان، وهى ضمن 25 ماخذ على ترعة الشيخ جابر الصباح لاستزراع 156 ألف فدان، وتكلفة المأخذ الواحد لا تقل عن 30 مليون جنيه بمجهود وزارة الرى التى تنفذ المأخذ وانتهت من 50 % منها وعمل الشبكات وربط الأحواض.

وتابع محافظ شمال سيناء: فى القريب العاجل كل ماهو رمل على جانبى الترعة يروى ويزرع ويبدأ التوطين للأهالى من كل محافظات ، وتقنين أوضاع الأهالى بالمنطقة.

كما افتتح الدكتور محمدعبد العاطى، قبل قليل، أعمال الرى على مأخذ 5 بترعة السلام، وذلك ضمن جولة للوزير على مسار ترعة السلام رافقه خلالها اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وبلغت تكلفة شبكة الرى 22 مليون جنيه، ويخدم زمام 2900 فدان وشبكة طرق بطول 14كيلو.

وفى ختام زيارة وزير الرى لشمال سيناء قدم له محافظ الإقليم درع المحافظة.

وزير الرى خلال جولته بشمال سيناء (1)
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وزير الرى خلال جولته بشمال سيناء

وزير الرى خلال جولته بشمال سيناء (2)
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المحافظ شمال سيناء يقدم درع المحافظة لوزير الرى


>- وزير الرى يصل الإسماعيلية لزيارة مشروع قرية الأمل بالقنطرة شرق
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