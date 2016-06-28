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"التموين" توزع 6 أطنان أوراك دجاج غرب الإسكندرية بسعر 9.5 جنيه للكيلو

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"التموين" توزع 6 أطنان أوراك دجاج غرب الإسكندرية بسعر 9.5 جنيه للكيلو "التموين" توزع 6 أطنان أوراك دجاج غرب الإسكندرية بسعر 9.5 جنيه للكيلو
وزعت مديرية بالإسكندرية 3 أطنان أوراك دجاج بمنطقة نجع العرب، تحت إشراف مفتشى المديرية، كما سيتم توزيع الكمية نفسها بمنطقة الدخيلة الجبل، تحت إشراف مفتشى العجمى، وذلك تنفيذا لسياسة الوزارة برفع المعاناة عن المواطنين.

وأشار مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة المديرية لطرح "أوراك" الدجاج المدعمة بالمناطق والأحياء الشعبية بسعر 9.5 للكيلو من خلال السيارات المتنقلة.

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