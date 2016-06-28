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إحالة دعوى بطلان قرار توزيع «غرفة عمليات رابعة» إلى «المفوضين»

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إحالة دعوى بطلان قرار توزيع «غرفة عمليات رابعة» إلى «المفوضين» إحالة دعوى بطلان قرار توزيع «غرفة عمليات رابعة» إلى «المفوضين»

أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من محمود أبو العينين المحامي، وكيلًا عن باسم عودة، وعصام العريان المحبوسين حاليًا، لبطلان قرار محكمة الاستئناف بتوزيع القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” على الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد، لهيئة مفوضي الدولة.

وجاء قارا الإحالة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، حسبما أفاد مراسلنا.

وأضافت الدعوى، أن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف حددت الدوائر، والأيام التي تنعقد بها القضايا، وأنه طبقًا للدور فإن القضية التي تنظرها الدائرة غير مختصة بنظرها .

 

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