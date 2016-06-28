7 أسباب شائعة تؤدى إلى الإصابة بتقرحات الفم.. أبرزها الأنيميا

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"، بعض الأسباب الشائعة وراء الإصابة بتقرحات الفم، وتتضمن هذه الأسباب الآتى:

1_ التغذية تلعب دوراً مهما فى الحفاظ على الصحة العامة، فعندما يكون هناك نقص فى التغذية مثل فيتامين ب 12 وفيتامين ج والحديد، فإنه يؤدى إلى حدوث تقرحات بالفم.

2_ بعض تقرحات الفم التى تحدث فى جميع أنحاء اللثة تسبب ضعف صحة الأسنان، ومن جميع الأشكال الأخرى من قرح الفم، الأكثر ألما تقرحات حول اللثة.

3_ فقر الدم بسبب النقص فى مستوى الحديد: الأنيميا تسبب القروح وتقرحات فى الفم، وكما أنه يسبب جفافا حول الفم والحلق.

4_ هناك بعض الأشخاص لديهم حساسية من بعض المواد الغذائية، وينتج عنها تقرحات الفم، مثل الأشخاص الذين يأكلون الكثير من الأطعمة الغنية بالتوابل.

5_ الهربس البسيط هو فيروس معدى يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر بطريقة مباشرة، وهذا ينتشر أثناء تناول الطعام من نفس الطبق الذى يأكل منه الشخص المصاب بفيروس الهربس البسيط أو التقبيل.

6_ فى كثير من الحالات عند التعرض للإجهاد والقلق، يصاب الأشخاص بتقرحات الفم.

7 _ ومن أسباب تقرحات الفم عندما يكون هناك عدم توازن فى الهرمونات، خاصة النساء يصبن بتقرحات الفم قبل وأثناء الحيض.

تقرحات الفم المتكررة من علامات الإصابة بالأمراض المناعية الروماتيزمية

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