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متعب: لم أفكر في الرحيل.. تركيزنا على إفريقيا والعودة لكأس العالم للأندية

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متعب: لم أفكر في الرحيل.. تركيزنا على إفريقيا والعودة لكأس العالم للأندية متعب: لم أفكر في الرحيل.. تركيزنا على إفريقيا والعودة لكأس العالم للأندية

قال عماد متعب مهاجم الأهلي إن فريقه أغلق سريعا ملف الدوري الذي توج بطلا له، ويركز حاليا على بطولة إفريقيا التي يسعى المارد الأحمر لحصدها.

وكان الأهلي قد توج بطلا للدوري المصري بعد الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، وتعادل الزمالك مع المصري 2-2، مما وسع الفارق إلى 7 نقاط مع تبقي جولتين، ليحصد المارد الأحمر الدوري رقم 38 في تاريخه.

وصرح متعب للصحفيين "أغلقنا ملف بطولة الدوري سريعا، وتركيزنا ينصب حاليا على بطولة إفريقيا التي نسعى للفوز بها وتحتاج لمجهود كبير، خاصة بعد الخسارة من زيسكو".

وأضاف "مباراتا الزمالك والاتحاد بالدوري المصري يعتبرا إعدادا قويا للأهلي من أجل مشوار بطولة إفريقيا".

وأتم "لم أفكر في الرحيل عن الأهلي هذا الموسم وكل تركيزي حاليا منصب على بطولة إفريقيا من أجل المساهمة في فوز فريقي بها والعودة للمشاركة مرة أخرى بكأس العالم للأندية".

وكان الأهلي قد خسر بنتيجة 3-2 من نظيره زيسكو يونايتد في أول جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويواجه يوم الثلاثاء نظيره أسيك ميموزا في ثاني جولات المجموعة الأولى من البطولة.

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