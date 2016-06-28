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صراع الصفقات - تقرير: روما يرفض عرض ضم ناينجولان من تشيلسي

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صراع الصفقات - تقرير: روما يرفض عرض ضم ناينجولان من تشيلسي صراع الصفقات - تقرير: روما يرفض عرض ضم ناينجولان من تشيلسي

رفض نادي روما عرضا من تشيلسي لضم رادجا ناينجولان متوسط ميدان الفريق، حسب تقرير صحفي إيطالي.

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن روما رفض عرضا من تشيلسي لضم ناينجولان بسبب رغبة الذئاب في الحفاظ على متوسط ميدانها الدولي البلجيكي.

وتأتي رغبة روما في الحفاظ على ناينجولان بعد رحيل ميراليم بيانتش إلى يوفنتوس في وقت سابق خلال الشهر الجاري، مما سيضعف خط وسط روما كليا إن رحل الدولي البلجيكي.

في حين أن الصحيفة الإيطالية أكدت أن تشيلسي سيعود مرة أخرى بعرض أكبر من أجل محاولة أخرى لضم ناينجولان من روما في شهر أغسطس.

ويشارك ناينجولان مع منتخب بلجيكا في يورو 2016 المقامة بفرنسا وتأهل لدور الـ8 بعد الفوز على المجر في دور الـ16 بنتيجة 4-0، وسيواجه منتخب ويلز في الأول من شهر يوليو.

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