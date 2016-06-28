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دفاع هشام جنينة يطالب المحكمة بصور تقارير اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية

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دفاع هشام جنينة يطالب المحكمة بصور تقارير اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية دفاع هشام جنينة يطالب المحكمة بصور تقارير اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية
انتهت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، وبحضور شريف عبد المنعم ممثل النيابة العامة، من الاستماع إلى طلبات هيئة دفاع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات.

وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة، استخراج صورة رسمية من تقارير اللجنة الخماسية المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 559 لسنة 2016 ، وكذلك محاضر أعمالها بشأن فحص ما ورد بدراسة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وطالبت هئية الدفاع بإستخراج شهادة من الأمانة العامة لمجلس النواب عما انتهى إليه المجلس بشأن تقارير الجهاز المركزى عن الفترة من 2012 الى 2015 وعما تم مناقشتها من عدمه وأسباب عدم مناقشتها.

وكذلك طالب هيئة الدفاع استخراج شهادة من مكتب النائب العام عن كافة البلاغات المقدمة من الجهاز المركزى إليه من الفترة 2012 الى 2015 و2016 وعما تم تحقيقها من عدمه، وكذلك استخراج نسخة فيليمة من حوار الرئيس السيسى مع الإعلامى أسامة كمال بتاريخ 3 يونيو 2016.


>بدء ثالث جلسات محاكمة هشام جنينة بتهمة بث وإذاعة أخبار كاذبة

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