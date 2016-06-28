بدء ثالث جلسات محاكمة هشام جنينة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

بدأت محكمة جُنح القاهرة الجديدة، منذ قليل، ثالث جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد الـ600 مليار جنيه”، والمتهم فيها بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.

ويشار إلى أن المحكمة منعت دخول الصحفيين، لجلسة المرافعة، فيما تغيب هشام جنينة عن جلسة اليوم، حسبما أفاد مراسلنا.

> وكانت نيابة أمن الدولة العُليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قد أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه، ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.