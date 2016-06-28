إلهام عبد البديع: ردود أفعال دوري في«يونس ولد فضة» تحملني مسئولية كبيرة

كتب – هاني صابر:

أعربت الفنانة الشابة الهام عبد البديع، عن سعادتها بردود الافعال الايجابية، التي تلقتها عن شخصية قمر شقيقة يونس”عمرو سعد”، التي أدتها بمسلسل”يونس ولد فضة “، مشيرة الي أن ذلك يحملها مسئولية كبيرة في القادم.

وقالت عبد البديع في تصريح خاص لـ”أونا”، إنها حرصت خلال مذاكرة الشخصية قبل تصويرها علي تقديمها بشكل جديد ومختلف، عن الادوار التي قدمتها سابقًا في أعمال درامية.

واضافت، أن المسلسل حاول إظهار المرأة والفتاة الصعيدية بصورتها القوية والطيبة المعروف عنها، حتي ولو كانت متعلمة وخريجة جامعة.

> واشارت الي أنها تكن كل الاحترام والتقدير لشركة المتحدين للانتاج الاعلامي المنتجة للمسلسل ، علي ما بذلوه من عطاء للعمل، لخروج العمل بشكل جيد أمام مشاهدي الدراما.

> مسلسل “يونس ولد فضة” ، بطولة عمرو سعد، سوسن بدر، ريهام حجاج، هبة مجدى، سهر الصايغ، إيهاب فهمى، إلهام عبد البديع، فتوح أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوى، إنعام سالوسة، محمد التاجى، أحمد حلاوة، أحلام الجريتلى، محمد أبو الوفا، أميرة العايدى، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج أحمد شفيق .