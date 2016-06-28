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الخارجية الأمريكية تحذر مجددًا من السفر لجنوب شرق تركيا

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الخارجية الأمريكية تحذر مجددًا من السفر لجنوب شرق تركيا الخارجية الأمريكية تحذر مجددًا من السفر لجنوب شرق تركيا

جون كيري وزير الخارجية الأمريكي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تحديثا لتحذيرها بشأن السفر حثت فيه مواطنيها على تجنب السفر إلى المحافظات الواقعة في جنوب شرق تركيا وسط التهديدات المتزايدة من الجماعات الإرهابية عبر البلاد.

وذكرت صحيفة “حريات” التركية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن التحذير حث المواطنين الأمريكيين على تفادي السفر إلى المحافظات الواقعة في جنوب شرق تركيا خاصة بالقرب من الحدود السورية والبقاء بعيدا عن الأماكن التي يتواجد بها جمهور كبير وتجمعات سياسية ومقاصد سياحية ذات شعبية.

وفقا للتحديث فإن “السياح الأجانب والأمريكيين تم استهدافهم بوضوح من جانب المنظمات الإرهابية الدولية والمحلية”.. وأوضحت الوزارة في تحذيرها أن أفراد الأمريكية في تركيا لايزالون يخضعون لقيود السفر في المناطق الواقعة بجنوب شرق البلاد.

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