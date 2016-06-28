افتتاح المرحلة الأولى من التحويلة المرورية لتقاطع شارعي الدار البيضاء ومراكش مع شارع المطار

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات يوم الخميس المقبل الموافق 30 يونيو، المرحلة الأولى من التحويلة الرئيسية الممتدة من تقاطع شارع الدار البيضاء مع شارع المطار ( تقاطع قرية الشحن ) إلى تقاطع شارع مراكش مع شارع المطار ( الاتجاه القادم من منطقة ديرة إلى منطقة الراشدية ) بطول إجمالي يبلغ (1.1) كلم، وذلك ضمن مشروع الهيئة الجاري تنفيذه لتطوير وتحسين الحركة المرورية على التقاطعات في هذه المنطقة.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، أن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتحويلات المرورية القائمة على طول الشارع في الاتجاهين، لتكون تحويلة مرورية ثابتة طيلة فترة تـنـفـيـذ المشروع وعلى مرحلتين، حفاظاً على سلامة مستخدمي طريق شارع المطار، وحرصاً على ضمان انسيابية حركة السير مع الحفاظ على عدد المسارب الحالية.

وذكرت أن المرحلة الأولى من هذه التحويلة ستستمر إلى أواخر أغسطس المقبل، حيث سيتم تزويدها بجميع وسائل السلامة المرورية اللازمة، كالإشارات الضوئية والإضاءة التحذيرية للشارع، مع ضمان مطابقة التحويلة لمواصفات الطرق من حيث أرقى معايير التصميم الهندسي والأسفلت طبقاً للسرعة التصميمية المحددة على الطريق، بما يحقق السلامة المرورية لمستخدميه، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التأثير على الحركة المرورية لتفادي أي ازدحام، وأنه سيتم فصل منطقة العمل بشكل كامل بواسطة حاجز مرتفع، بهدف تقليل الإزعاج قدر الإمكان عن مستخدمي الطريق والمقيمين في المناطق المجاورة.

وأشارت بن عدي إلى أن أعمال تطوير تقاطعات شارع المطار متواصلة وجار تنفيذ أعمال الجسور والأنفاق بالتزامن مع تنفيذ أعمال الخدمات، إضافة إلى أعمال بناء محطة ضخ للصرف الصحي في المنطقة، حيث يتضمن المشروع تنفيذ جسر علوي بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، مع إنشاء وصلة مباشرة من الجسر باتجاه المبنى رقم (3) لمطار دبي الدولي، دون الحاجة للانتظار على الإشارة الضوئية، إلى جانب إنشاء نفق بسعة مسارين في كل اتجاه لخدمة الحركة المرورية المتجهة يساراً من شارع المطار باتجاه شارع مراكش، ما سيُسهم في خفض زمن الانتظار على التقاطع من سبع دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير شارع المطار يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الهيئة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد ركاب مطار دبي الدولي؛ التي يُتوقع أن تصل إلى قرابة الـ92 مليون مسافر في عام 2020، حيث بينت الدراسة المرورية ضرورة الانتهاء من تطوير شارع المطار في عام 2017.

وإذ تعتذر هيئة الطرق والمواصلات لمستخدمي الطرق الكرام عن أي إزعاج قد ينجم عن هذه التحويلة المرورية، وتناشد بدورها مستخدمي الطرق الانتباه واتباع الإشارات الإرشادية واللوحات التحذيرية، مع ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.