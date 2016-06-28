أخبار عاجلة

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية -
تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمدان بن محمد يعتمد تعيينات جديدة في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي

Google+ Print
حمدان بن محمد يعتمد تعيينات جديدة في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حمدان بن محمد يعتمد تعيينات جديدة في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارات المجلس بشأن تعيين عدد من المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

ونصت القرارات أرقام 22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29  لسنة 2016  على تعيين كل من .. علي إبراهيم محمد إسماعيل نائبا لمدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وخالد إبراهيم عبد الرحيم القاسم مساعدا للمدير العام لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية وعمر حمد عبد الله حمد بوشهاب مديرا تنفيذيا لقطاع التسجيل التجاري في الدائرة ومحمد عبد الله شاعل السعدي مديرا تنفيذيا لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية.

وتضمنت القرارات تعيين محمد هلال سيف مروشدي مديرا تنفيذيا لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وخالد حسن محمد مباشري مديرا تنفيذيا لقطاع الحوكمة والتشريعات في الدائرة وعبد الله حسن أحمد حسن مديرا تنفيذيا لقطاع الدعم المؤسسي ومحمد على راشد لوتاه مديرا تنفيذيا لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة.

ويعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية