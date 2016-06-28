حمدان بن محمد يعتمد تعيينات جديدة في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارات المجلس بشأن تعيين عدد من المسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

ونصت القرارات أرقام 22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 لسنة 2016 على تعيين كل من .. علي إبراهيم محمد إسماعيل نائبا لمدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وخالد إبراهيم عبد الرحيم القاسم مساعدا للمدير العام لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية وعمر حمد عبد الله حمد بوشهاب مديرا تنفيذيا لقطاع التسجيل التجاري في الدائرة ومحمد عبد الله شاعل السعدي مديرا تنفيذيا لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية.

وتضمنت القرارات تعيين محمد هلال سيف مروشدي مديرا تنفيذيا لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وخالد حسن محمد مباشري مديرا تنفيذيا لقطاع الحوكمة والتشريعات في الدائرة وعبد الله حسن أحمد حسن مديرا تنفيذيا لقطاع الدعم المؤسسي ومحمد على راشد لوتاه مديرا تنفيذيا لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة.

ويعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

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