"الصحة" تؤكد سلامة دواء "نيوروفين" وخلوه من أي تحذيرات طبية

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سلامة ومأمونية دواء " نيوروفين " لتسكين الآلام وخلوه من أي تحذيرات طبية .. نافية وجود أي مخاطر محتملة لهذا الدواء المرخص في الدولة. الإمارات.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية في الدولة .. إن ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن الصنف الدوائي " نيوروفين " المصنع من شركة " ريكيت بنكيزر " .. غير صحيح من الجانب العلمي حيث لم يصدر أي تحذير وإخطار عالمي بشأنه من هيئات " الدواء والغذاء الأميركية والأوربية للدواء والأسترالية للدواء ".

وأشار الأميري في تعميم رسمي إلى أن الوزارة تلقت خطابا رسميا من الشركة البريطانية المصنعة والمسوقة لدواء " نيوروفين " .. تؤكد فيه أن سحب بعض أصناف الدواء في أستراليا كان مستندا إلى قرار وكالة حماية المستهلك وليس صادرا من أية سلطة صحية مما يؤكد مأمونية و سلامة الصنف الدوائي.

وأكد أن منتجات " نيوروفين " في الدولة لا ينطبق عليها قرار المحكمة الأسترالية لأن تعدد الأسماء التجارية للتركيبة الدوائية نفسها لإستخدامات متعددة وأسعار مختلفة غير مسموح به بموجب اللوائح التنظيمية في الدولة..ولأنه صنف دوائي يصرف دون وصفة طبية .. بينما تتيح القوانين في أستراليا والمملكة المتحدة لمصانع الأدوية ذلك ــ ما يسبب نوعا من التضليل للمستهلك في هذه الدول ــ وعليه طلبت هيئة حماية المستهلك في أستراليا سحب المنتج البريطاني من السوق الأسترالي والإبقاء على الدواء نفسه من شركات أسترالية على عبوة واحدة للمنتج..منوها بأن ما حدث في أستراليا لا ينطبق على دولة الإمارات.

وأوضح الأميري أن الأدوية المرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تخضع إلى فحص صارم وتقييم علمي كامل لمحتويات وأثر المادة الدوائية الفاعلة المدونة على العبوة الدوائية لضمان عدم وجود أي إدعاء غير مثبت علميا.

وحث أفراد المجتمع على عدم الإنسياق وراء بعض الأخبار المضللة التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الأصناف الدوائية دون التحقق من وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر قنوات الاتصال المعروفة..مؤكدا أن المروجين لهذه الأخبار الكاذبة - عن حسن أو سوء نية - سيتعرضون إلى المساءلة من قبل السلطات المختصة في الدولة لأن ذلك يمس الأمن الصحي والدوائي في البلد.

وأكد الأميري أن وعي أفراد المجتمع في الدولة ضد الشائعات المضللة في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية يعد رافدا لجهود التوعية التي تقوم بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

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