وزير خارجية عمان: يجب أن تلعب القبائل الليبية دورا مهما فى طرابلس

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوى مع رئيس مجلس النواب الليبى، عقيله صالح فى العاصمة العمانية مسقط الأوضاع السياسية والعسكرية فى ليبيا وأوجه الاختلاف فى بعض الأمور السياسية ومحاربة الإرهاب والتطرف وكيفية العمل على حلها من أجل استقرار وأمن ليبيا.

وأكد الطرفان على ضرورة لعب القبائل الليبية دورا مهما فى ليبيا من أجل إعادة الاستقرار إليها.

ومن جانبه، قال المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى فتحى عبدالكريم المريميى إن زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى تهدف لبحث الأوضاع التى تمر بها ليبيا والخلافات حول الاتفاق السياسى، وذلك سعيا من السلطنة إلى إيجاد حل يضمن استقرار ليبيا وخروجها من الأزمات التى تمر بها البلاد فى عدة أصعدة.

تأتى زيارة رئيس مجلس النواب الليبى والوفد المرافق له المتكون من رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله الفضيل المصرى وعدد من عمد ومشايخ القبائل الليبية بالمنطقة الشرقية برقة والذين وصلوا إلى مسقط استكمالا لدور السلطنة فى حلحلة الأزمة الليبية.

المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى يكشف تفاصيل زيارته لسلطنة عمان