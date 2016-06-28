«مارادونا» يجدد رفضه إعتزال «ميسى» دوليا.. ويؤكد: سيذهب لروسيا ليصبح بطل العالم

جدد أسطورة الكرة الأرجنتينية “مارادونا ” رفضه إعتزال نجم منتخب بلاده “ميسى “اللعب دوليا ،مؤكدا أنه لن يتركه وحده،ويريد ان يتحدث.

ماردونا واصل دعمه “ميسى” عبر صفحته بموقع فيس بوك ،وكتب باللغات اللاتينية والأيطاليه والانجليزيه،ما معناه “ليو لابد وأن يستمر مع المنتخب الوطنى ،لإنه لديه الكثير ليعطبه،سيذهب إلى روسيا ليكون بطلا للعالم،أود أن أتحدث معه،هم تركوه وحده ،لكن أنا لن أتركه وحيدا”

يذكر أن “ميسى” كان قد تعرض لهجوم من قبل “مارادو نا” قبل بداية بطولة “كوبا أمريكا”،وقال الأخير عنه “إنه لا يملك شخصية قيادية”.