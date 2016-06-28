أخبار عاجلة

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية -
تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«مارادونا» يجدد رفضه إعتزال «ميسى» دوليا.. ويؤكد: سيذهب لروسيا ليصبح بطل العالم

Google+ Print

مارادونا وميسىجدد أسطورة الكرة الأرجنتينية  “مارادونا ” رفضه إعتزال نجم منتخب بلاده “ميسى “اللعب دوليا ،مؤكدا أنه لن يتركه وحده،ويريد ان يتحدث.

ماردونا واصل دعمه “ميسى” عبر صفحته بموقع فيس بوك ،وكتب  باللغات اللاتينية والأيطاليه والانجليزيه،ما معناه “ليو لابد وأن يستمر مع الوطنى ،لإنه لديه الكثير ليعطبه،سيذهب إلى روسيا ليكون بطلا للعالم،أود أن أتحدث معه،هم تركوه وحده ،لكن أنا لن أتركه وحيدا”

يذكر أن “ميسى” كان قد تعرض لهجوم من  قبل “مارادو نا” قبل بداية بطولة “كوبا أمريكا”،وقال الأخير عنه “إنه لا يملك شخصية قيادية”.

 

 

 

 

 

 

تصريح مارادوننا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات